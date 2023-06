Gli amici della Russia difendono Putin e attaccano l'occidente (e la Wagner)

Domenica 120 mila nordcoreani hanno preso parte a una manifestazione di massa nello stadio centrale di Pyongyang in occasione della “giornata di lotta contro l’imperialismo statunitense”. Era l’anniversario del 25 giugno del 1950, quando la Corea del nord, oggi uno dei paesi più sanzionati e isolati del mondo ma dotato di armi nucleari, iniziò l’invasione del Sud con un attacco a sorpresa. Quella guerra oggi viene reinterpretata dalla dittatura nordcoreana come una guerra a cui l’allora leader Kim Il Sung era stato “costretto”, a causa delle continue provocazioni belliche americane. Ricorda qualcosa? Per i partner più vicini al Cremlino, come Cina, Corea del nord e Iran, a fare da collante politico con la Russia sono le posizioni antioccidentali e antiamericane. Ma è soprattutto Putin a incarnare questo modello, e se lui si mostra fragile, sotto attacco, nel caos, che succede?

