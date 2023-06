La guerra, il circo e il silenzio

Il circo e le cose, una differenza ci sarà pure ed è umiliante assistere alla farsa delle polemiche mediatiche su Putin e l’Ucraina, che solo in Italia assumono dignità di discorso pubblico. I giornali e gli altri organi di informazione, la radio, i tg, tutto è pieno di realtà, di cose. Il mondo vero si presenta tragico, la morte alligna con il suo strazio quotidiano, si compiono parabole eroiche, la scena del conflitto è occupata da un viavai tormentoso di umanità, di soldi, di armi, di atti politici che realizzano l’intreccio della guerra e della pace in Europa. La decisione consapevole di molti, della maggioranza di uomini e donne, consiste nel cercare di capire. C’è una geografia dei combattimenti, il tremendo panorama delle colline, dei fiumi, dei ponti spezzati, dei confini mobili dell’attacco e del contrattacco, ci sono le pianure, le inondazioni, dighe che vengono fatte saltare, testimonianze, volti che parlano da casolari isolati, dalle città investite dalla tempesta d’acciaio e di fuoco. Una evidente paranoia dei poteri autocratici che hanno scatenato l’inferno spicca tra bande in guerra, poteri che traballano.

