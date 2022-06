"Odio gli occidentali", chi l'ha detto?

Non Santoro, non Vauro, non Canfora, non Montanari, però...

“Gli imbecilli europei, con il loro zelo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, hanno dimostrato ancora una volta di considerare perfino i loro cittadini come nemici. Mi viene spesso chiesto perché le mie frasi sono così dure contro l’occidente. La risposta è che gli occidentali io li odio. Sono dei bastardi degenerati. Finché sarò vivo, farò di tutto per farli sparire”. Come? Chi? Ma va là, sbagliato. Non l’ha detto Michele Santoro. Non l’ha detto Vauro, non Canfora, né Montanari, né Floris, né il compianto Giletti, né Salvini e infine, ecco il vero mistero, per ora nemmeno Moni Ovadia.