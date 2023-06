Putin sposta in Bielorussia tutto ciò che ha di più pericoloso

La gara ad avere l’ultima parola, la rincorsa dei proclami oggi l’ha voluta chiudere e vincere Vladimir Putin. Non soltanto il presidente ha parlato di fronte alle Forze armate della Russia per ringraziarle di aver fermato “una guerra civile”, ma è anche intervenuto davanti alle telecamere per elencare tutto quello che il ministero della Difesa ha dato alla compagnia di mercenari Wagner guidata da Evgeni Prigozhin. Il primo munifico, la seconda ingrata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE