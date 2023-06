La marcia su Mosca è appena all'inizio

La voce di Evgeni Prigozhin è tornata, ha parlato per undici minuti in un messaggio audio e ha spiegato le motivazioni della “marcia della giustizia” con la quale sabato ha minacciato di arrivare fino a Mosca con i suoi uomini. I combattenti del gruppo Wagner hanno percorso 780 chilometri in meno di ventiquattro ore per non permettere che il ministero della Difesa distruggesse la compagnia obbligandola a diventare parte dell’esercito regolare. Un altro motivo della forsennata corsa verso Mosca, ha detto Prigozhin che da sabato sera è soltanto una voce, era dimostrare come i soldati russi sarebbero stati in grado di marciare verso Kyiv se non fossero parte di un esercito frenato dalla burocrazia e dalla corruzione. Con la Wagner, ha detto Prigozhin, chiaro e infuocato, “l’operazione sarebbe potuta durare un giorno, questo mostra il livello di organizzazione che l’esercito russo dovrebbe seguire”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE