Il video del ministro della Difesa russo Shoigu in Ucraina

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha visitato le truppe nelle aree occupate dell'Ucraina. È la prima apparizione pubblica di un alto funzionario russo dalla rivolta guidata da Prigozhin nel fine settimana. Putin non è ancora comparso in pubblico da quando sabato ha tenuto un discorso di cinque minuti alla nazione, in cui ha promesso di reprimere la ribellione. Shoigu ha visitato un posto di comando ed è stato informato da Evgeni Nikiforov, il capo delle forze russe in Ucraina, sulla situazione in prima linea, ha detto il ministero della Difesa su Telegram. Il ministero ha anche pubblicato un video di Shoigu su un aereo mentre incontra i comandanti presumibilmente in un posto di comando avanzato e che, sostiene Mosca, sarebbe stato girato durante il suo viaggio al fronte, senza specificare quando o dove questo ha avuto luogo. Ciò che possiamo leggere, invece, è il messaggio che Mosca intende inviare: Putin, almeno per ora, sta proteggendo il suo ministro e non licenziandolo, come ha chiesto Prigozhin quando ha lanciato il suo ammutinamento. È una dimostrazione di compostezza e controllo da parte del Cremlino dopo una rivolta che ha lasciato Putin più debole.