Nelle fosse di Izyum si decifra l'orrore russo

Foto di Cecilia Sala per Il Foglio©

Izyum (Kharkiv), dalla nostra inviata. Nella foresta che circonda la città di Izyum ieri mattina sono cominciate le operazioni della scientifica per disseppellire circa 540 corpi senza nome. Le fosse sono una accanto all’altra: hanno sopra una croce di legno con scritto a penna un numero e alcune, poche, accanto alle cifre hanno un nome, una data di nascita e di morte. C’è almeno una fossa comune con 20 cadaveri di soldati ucraini uccisi cinque mesi fa, quando l’esercito di Mosca ha conquistato la città. Le tombe numerate sono quelle scavate dai civili ucraini: quando si è fermato il rumore delle bombe hanno trasportato i corpi dai loro giardini e dalle strade nelle foresta. Invece le fosse in cui i corpi sono accatastati in un’unica grande buca sono quelle scavate dai russi.