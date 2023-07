Mariupol, la devastazione con vista Mare d'Azov

Ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che la Russia non deve spiegare nulla a nessuno, che gli eventi dello scorso fine settimana, come qualsiasi altro evento precedente, non hanno fatto altro che rafforzare il paese. Le dimostrazioni di compattezza attorno al Cremlino aumentano e chi tenta ancora di capire cosa sia accaduto, che fine abbia fatto Evgeni Prigozhin – che secondo l’intelligence ucraina, i servizi russi vorrebbero uccidere – deve accontentarsi dei “non so”, dei “siamo forti”. I funzionari di Mosca, per non apparire fragili davanti alle decisioni ambigue prese sul futuro della Wagner, hanno creato la categoria dei “russi perduti”. Ci sono i patrioti, da premiare, i traditori, da punire, e infine i “russi perduti”, per i quali va ostentata clemenza, come gli ammutinati. Sono invece patrioti tutti coloro che credono nel futuro di Mosca e investono sulle sue conquiste, come coloro che si sono gettati nel mercato immobiliare della devastata Mariupol.

