La tragica storia di Volodymyr Vakulenko, poeta e martire dell'invasione russa 

Siamo sinceri: non c’erano molte persone nella chiesa, in questo mercoledì di dicembre, per i funerali di Volodymyr Vakulenko. I turiboli danzavano, i ceri ardevano, ma la chiesa greco-cattolica di San Dimitri, nel cuore di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina, era mezza vuota. A causa delle sirene che rimbombavano? Del freddo pungente, del ghiaccio? Dalla terrazza, una modesta corale faceva il suo meglio per conferire un po’ di solennità all’addio a questo scrittore e martire di 49 anni, come annunciato dalla stampa. Attorno al feretro di “Volodia”, soprannome del defunto, suo padre e sua madre (divorziati), e, accanto a loro, il nipote, ormai orfano: Vitaly, un ragazzo autistico di 14 anni che era sempre incollato al papà. In chiesa, Vitaly, tutto infagottato, si morde le unghie, senza capire veramente ciò che accade attorno alla bara di legno ricoperta dalla bandiera blu e gialla, né comprendere le parole pronunciate da uno dei preti. “Volodymyr è morto, perché era ucraino e patriota. Che Dio ci dia la forza di resistere dinanzi all’invasore” (…).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE