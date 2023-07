Le trame nere dei mercenari, ben prima di Prigozhin

Non si fidavano più dei mercenari. Ma, al tempo stesso, come Putin, ne avevano disperatamente bisogno. Da che mondo è mondo, il potere ha bisogno dei soldati. I soldati vogliono essere pagati. In contanti. La parola stessa viene da solidus, soldo, la moneta pesante, spesso d’oro, con cui venivano pagati i legionari romani. Tutti i soldati erano quindi per definizione mercenari. Ma i mercenari hanno sempre avuto cattiva fama. Sono sempre stati odiati, più di tutti gli altri soldati. Anche gli americani ce l’avevano molto più con i mercenari tedeschi dell’Assia al servizio di Giorgio III che con le Giubbe rosse. Solo negli ultimi anni erano tornati di moda, saliti in prestigio e remunerazione. Ma non gli si perdona se per soldi si mettono contro i loro stessi committenti. L’Italia del Rinascimento conobbe il boom degli eserciti mercenari. Nell’estate 1425 Filippo Maria Visconti, duca di Milano, impegnato in una dura guerra su due fronti, contro Firenze e contro Venezia, aveva ingaggiato a caro prezzo, e con un contratto quinquennale, l’esercito privato di Francesco Sforza. Alla prima occasione sciolse il contratto e lo licenziò in malo modo. Nuovamente attaccato dai veneziani, dovette richiamarlo. Ma quello aveva alzato il prezzo. Per rabbonirlo, il Visconti gli promise in sposa la figlia Bianca Maria. A una condizione: che lui aspettasse il tempo necessario. Lui aveva trent’anni, lei solo sei. Imperterrito, Francesco Sforza attese e, alla scadenza, dieci anni dopo, pretese che la cambiale fosse onorata. Si sposarono nel 1441. Alla morte di Filippo Maria, Francesco avanzò la pretesa sul Ducato di Milano. I milanesi non ne volevano sapere. Proclamarono la Repubblica ambrosiana. Sulla testa del pretendente indesiderato fu posta una taglia enorme, duecentomila ducati. In risposta, nel 1447 lo Sforza marciò sulla città col suo esercito privato, la assediò per otto mesi, bloccando vie di comunicazione e di approvvigionamento. Gli oligarchi e il popolo di Milano, gente pratica, voltarono le spalle alla Repubblica, gli aprirono le porte e lo acclamarono nuovo duca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE