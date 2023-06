I cambi di potere in Russia sono rumorosi e violenti, farsa e tragedia

Dall'inizio dell’anno diversi emigrati russi, ucraini e bielorussi, che ho incontrato in Polonia e in Georgia, sostenevano che presto sarebbe scoppiata in Russia una sorta di guerra civile. Recentemente anche il grande giornalista russo, ora residente in Lettonia, Valerij Panjuškin (del quale è appena uscito per le edizioni e/o il bellissimo reportage sui profughi della guerra: “L’ora del lupo”), nella puntata del 14 giugno del podcast Globo, ha sostenuto che in Russia finirà con una guerra di tutti contro tutti, una guerra per bande che punterà a impossessarsi degli arsenali atomici. Eserciti ben armati e pieni di soldi: “Ci sono almeno una decina di eserciti locali, privati: quello di Evgeni Prigozhin, quello ceceno di Ramzan Kadyrov, uno in Crimea, persino quello di Gazprom...”.

