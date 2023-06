Gli ucraini aspettano la resa dei conti tra bande russe sul campo

Kramatorsk, dalla nostra inviata. “La Wagner non sarà smantellata a meno che Vladimir Putin non voglia rinunciare alla sua guerra in Ucraina e non mi sembra”, dice Dmytro, capelli rasati, orecchini e il simbolo nazionale – un tridente – tatuato sulla guancia sinistra. Combatte nella centotrentesima brigata ucraina che, insieme alla novantatreesima, è stata l’ultima a lasciare Bakhmut alla Wagner di Evgeni Prigozhin dopo il peggiore bagno di sangue a cui Dmytro abbia assistito da quando è cominciata l’invasione totale sedici mesi fa. “I mercenari di Prigozhin sono mostruosamente più capaci dei soldati di Sergei Shoigu: senza la Wagner, questa conversazione potremmo averla molti chilometri più in là perché un bel pezzo del Donetsk sarebbe ancora nostro”. “Quei ragazzi spaventosi sono più furbi dei loro colleghi e sono abituati a prendere decisioni rapide, nella macchina idiota della Difesa russa non ce li vedo, se ne facessero parte ammazzerebbero il proprio superiore dopo tre giorni”. La lettura di Dmytro non è molto distante da quella di Prigozhin che ieri è riapparso con uno dei suoi messaggi vocali. “I ‘musicisti’ sono i nemici peggiori che ho ma non c’è da discutere sul fatto che Prigozhin dica molte cose vere: che noi negli ultimi nove anni non abbiamo mai bombardato i civili del Donbas ma soltanto le posizioni russe, che questa guerra con l’allargamento della Nato non c’entra proprio nulla e che lui è molto più bravo a combattere dei generali di Mosca – sottoscrivo tutto. E ammetto che quando ieri ho ascoltato Prigozhin dire che ciò che ha fatto lui in Russia era una ‘masterclass’ per l’esercito di Mosca su come si marcia su una capitale, riferendosi a quello che non ha saputo fare Shoigu il 24 febbraio 2022 con Kyiv: ho sorriso”.

