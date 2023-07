L'aggressione alla Milashina e le leggi di Kadyrov a Grozny

La giornalista russa Elena Milashina e l’avvocato Alexander Nemov stavano andando a Grozny, in Cecenia, per assistere all’udienza di Zarema Musaeva, moglie di un giudice in pensione, madre di tre attivisti molto critici nei confronti di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia e fedele alleato di Vladimir Putin. Milashina e Nemov erano per la strada verso il tribunale, degli uomini armati hanno fermato la macchina e picchiato la giornalista e l’avvocato. A lei sono state rotte le dita, rasati i capelli e mentre era a terra è stata cosparsa di vernice verde. A lui è stato ordinato di mettersi in ginocchio, gli è stata puntata una pistola alla tempia ed è stato portato in ospedale mentre aveva difficoltà a parlare e a muoversi. Prima di andare via e lasciare Milashyna e Nemov feriti e umiliati a terra, gli uomini hanno detto loro di non tornare più in Cecenia e di smettere di occuparsene. L’idea è che non si trattasse di una banda di gangster, ma di uomini che eseguivano un ordine ben più strutturato, che erano interni al potere di Ramzan Kadyrov. Kadyrov ha detto che farà chiarezza, che i colpevoli saranno puniti, ha promesso di aver coinvolto i servizi segreti. Vladimir Putin ha raccomandato di agire con durezza, con “misure energiche”: oggi aveva molti impegni, tra i quali gli incontri virtuali con i suoi alleati, e ha affidato un suo commento sulle violenze di Grozny al suo portavoce Dmitri Peskov. La Cecenia è il feudo di Kadyrov che fra tutti gli uomini che gravitano attorno a Putin è tra i più ciarlieri e futili. Nella guerra in Ucraina i suoi kadyrovtsy si sono distinti per le violenze efferate, per le minacce, per essere sempre quelli che sembrano divertirsi di più di fronte al dolore, ma i loro video su TikTok sono sempre molto utili all’esercito di Kyiv per localizzarli e colpire le loro postazioni e quelle dei soldati russi. Non hanno conquistato, non sono avanzati, il loro compito sembra quello di ostentare fedeltà. Dopo la marcia di Evgeni Prigozhin verso Mosca è stato Kadyrov il primo, e l’unico, a dire a Putin che ci avrebbe pensato lui a fermare la Wagner e in estremo ritardo si è lanciato all’inseguimento dei mercenari, sapendo, e probabilmente sperando, che non sarebbe mai arrivato in tempo.

