Per il 4 luglio Zelensky festeggia e ringrazia l'America

Il presidente ucraino celebra il giorno dell'Indipendenza: "Non smetteremo mai di combattere per la libertà, noi ucraini e voi americani insieme". La determinazione di Biden e la finestra sul futuro

Non smetteremo mai di combattere per la libertà, noi ucraini e voi americani insieme, ha scritto ieri, sul Wall Street Journal, Volodymyr Zelensky facendo gli auguri all’America che oggi celebra il suo 4 luglio, il giorno dell’indipendenza. Il presidente ucraino festeggia e ringrazia l’America per la “realtà maestosa” di libertà individuale e pluralismo politico che ha creato duecentoquarantasette anni fa, nel 1776, e dice: anche noi il 24 febbraio del 2022 abbiamo fatto la stessa scelta, sappiamo che l’America starà al nostro fianco fino a che ogni centimetro dell’Ucraina non sarà liberato “dalla tirannia crudele che cerca di estinguerci”.