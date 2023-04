Joe Biden si ricandida: un annuncio inevitabile

La "non sconfitta" nel voto per il rinnovo del Congresso ha portato il presidente degli Stati Uniti a riproporsi per il bis. Il grande interrogativo che ora riempirà il dibattito politico negli Stati Uniti è se questa scelta possa essere anche imbattibile. Tutti i motivi che spiegano perché è inattaccabile anche nel proprio partito

L’annuncio è arrivato oggi, ma la scelta era già fatta almeno dal 9 novembre scorso. Quel giorno, all’indomani delle elezioni americane di midterm, la candidatura di Joe Biden a un secondo mandato presidenziale è diventata inevitabile e inattaccabile. Il grande interrogativo che ora riempirà il dibattito politico negli Stati Uniti fino al 5 novembre 2024, giorno delle elezioni per la Casa Bianca, è capire se si tratta anche di una scelta imbattibile. Inevitabile, inattaccabile, imbattibile: sono le parole chiave per decifrare la ri-discesa in campo di Biden, annunciata nello stesso giorno in cui, quattro anni fa, fece partire la campagna contro la minaccia di un altro mandato di Donald Trump.