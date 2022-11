Il fattore Obama ha battuto il fattore Trump. Ecco perché

Il ritorno dell'ex presidente ha cambiato l'esito delle elezioni, soprattutto in Pennsylvania, e potrebbe far pensare a una prossima sfida democratica in vista nel 2024. Per ora è riuscito a frenare la "red wave" repubblicana

Cosa ha avuto Joe Biden in più rispetto a Donald Trump? Cosa ha permesso al presidente in carica di limitare i danni nel midterm contro il predecessore che vuol essere anche il suo successore? Tante cose, da analizzare per mesi: la mobilitazione sul tema dell’aborto, i dati positivi sull’occupazione, un quadro economico che tiene nonostante l’inflazione e la fortuna di avere contro un gran numero di candidati repubblicani particolarmente scarsi e troppo estremisti. Ma il colpo di reni finale è stato anche merito del “Fattore O”, risultato più forte del “Fattore T”. “T” come Trump, che ha scelto molti candidati sbagliati e non ha mostrato il tocco magico del passato. “O” come Barack Obama, che ha lasciato il segno in elezioni giocate sul filo dei voti e sulla capacità di portare le persone ai seggi.