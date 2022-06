La sentenza sull'aborto della Corte suprema americana spiegata dalle divisioni tra i giudici conservatori

Capire la Corte Suprema è un procedimento necessario, prima di avanzare altre considerazioni. Gli Stati Uniti assumono decisioni e attuano verifiche sostanziali, destinate a toccare la vita di tutti i cittadini, affidandosi al consesso che più che ogni altro somiglia all’idea mitica dei “grandi saggi”, che occupano poltrone destinate a durare per sempre, fino alla morte o al volontario ritiro, dopo essere stati scelti dai presidenti in carica al momento della chiamata. Il tutto soggiacente alla tradizione, da parte dei titolari della Casa Bianca, di eleggere a questa carica delle personalità aderenti sia ai loro principi politici sia alla loro visione dell’America, dell’etica, della vita e delle libertà, concesse e negate. E proprio parlando di vita la Corte Suprema è stata chiamata a esprimere una scelta cruciale: cancellare o no il diritto costituzionale all’aborto, a partire dalla discussione di un caso che contesta la legge del Mississippi che vieta la procedura dopo le 15 settimane di gravidanza, così facendo smantellando la storica decisione Roe vs Wade del 1973 che garantisce alle donne la possibilità di abortire.

