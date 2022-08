Qualcuno ha visto Kamala Harris? Storia della vicepresidente che non piace a nessuno

Era diventato virale il video in cui al telefono Kamala Harris – felpetta Nike e leggins da jogging, in mezzo a un prato – dice al telefono, “We did it, Joe”, “Ce l’abbiamo fatta, diventerai il prossimo presidente degli Stati Uniti”. E sottinteso: “E io la prossima vice presidente degli Stati Uniti”. Un triplo record, come hanno ricordato per settimane alcuni giornali e programmi televisivi, per Kamala Harris: la prima donna, la prima asiatica e la prima nera. Una combo imbattibile contro ogni accusa nell’èra postcoloniale #MeToo. Sembrava, per il partito, una minuscola rivincita dopo la sconfitta di Hillary Clinton. E una forma di riappropriazione del genere femminile dopo che i repubblicani avevano tentato di far eleggere loro una donna vice presidente nel ticket con John McCain: Sarah Palin, governatrice dell’Alaska e uno dei volti del Tea Party.

