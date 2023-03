On the road con la ricarica. La nuova epica dell'auto elettrica

C’è un nuovo genere letterario e giornalistico in America. È la versione moderna del “grande viaggio”, l’avventura alla scoperta del paese che ha accompagnato prima l’epoca degli esploratori e dei pionieri, e poi quella di ogni generazione che voleva avventurarsi alla ricerca dello spirito americano. Nella sua ultima variante, il viaggio è diventato una specie di odissea con l’auto elettrica, vagando di stato in stato in cerca delle colonnine della ricarica. Chissà come sarebbero state le avventure di Jack Kerouac se avesse attraversato l’America non con una spaziosa berlina Hudson Commodore del 1949, ma con un modello attuale alimentato a batterie. Sulla strada sarebbe stato un romanzo molto diverso, probabilmente pieno di soste e di angosce per la ricarica come lo sono certi reportage di viaggio che pubblicano i media americani. Joann Muller di Axios, per esempio, ha raccontato un viaggio di famiglia dal Michigan alla Florida (2.400 chilometri) su una Kia EV6 elettrica con lo stesso livello di pathos e curiosità con cui un tempo si sarebbe narrata la ricerca del mitico passaggio navale a Nord Ovest.

