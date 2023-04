I danni fatti da Jack Teixeira e gli scenari apocalittici che non lo erano

Milano. Ieri sono state formalizzate le accuse a Jack Teixeira, il ventunenne arrestato giovedì perché sospettato di essere la talpa che ha messo online documenti segreti del Pentagono e dell’intelligence americana. Teixeira è accusato di due reati: la conservazione e la trasmissione non autorizzate di informazioni sulla difesa nazionale e la rimozione e la conservazione non autorizzate di documenti o materiali riservati – rischia in tutto quindici anni di carcere. Il ragazzo è arrivato ammanettato in un tribunale di Boston, il giudice gli ha chiesto se sapeva di aver il diritto di rimanere in silenzio, lui ha risposto di sì, e le altre parole che ha detto erano rivolte a suo padre in prima fila che gli ha urlato “ti vogliamo bene, Jack”: “Anch’io, papà”.

