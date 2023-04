Sei pagine sulle prossime mosse di Kyiv con il timbro “top secret” finite in rete

Nei documenti americani e della Nato trafugati e pubblicati su Twitter e su Telegram che riguardano la prossima controffensiva ucraina non c’è scritto quando, come e dove comincerà l’attacco – tre “informazioni che conoscono davvero in pochi”, dicono dal gabinetto di Zelensky. Ci sono però dei dati che l’Amministrazione Biden preferiva non rendere pubblici e che ora lo sono diventati, ad esempio a quale velocità Kyiv consumi le munizioni per i lanciarazzi Himars che gli Stati Uniti le spediscono e la presenza sul campo di uomini delle forze speciali (meno di cento) francesi, americani, inglesi e lettoni che nessuno dei governi dei quattro paesi aveva mai comunicato. Sono sei fotografie datate 1 marzo (circolano da tempo) e alcune sono marchiate “top secret”. In realtà non siamo certi che i documenti siano autentici, anche se il Pentagono sembra aver preso seriamente la questione dicendo che sta indagando sul furto e il New York Times ha presentato la notizia scrivendo che i funzionari dell’Amministrazione Biden “hanno provato a fermare la diffusione delle fotografie senza successo”. Mentre per Kyiv è tutto un bluff, un tentativo di Mosca di riprendere l’iniziativa nella guerra mediatica visto che non riesce a farlo con quella che si combatte sul terreno. I documenti sono corredati da informazioni di contesto ma hanno al centro un tema: cosa serve all’Ucraina per avere successo nella prossima controffensiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE