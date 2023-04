Una talpa moderna: chi è il leaker che ha messo online i documenti dell'intelligence americana

Il Washington Post ha ricostruito in un'inchiesta il profilo di colui che ha messo in rete centinaia di pagine top secret trafugate. “OG”, ventenne, una “famiglia virtuale” di cultori delle armi, antisemiti e contro il Deep State. Per il NYT il suo nome è Jack Teixeira, aviatore della Guardia nazionale

Pubblichiamo integralmente l’inchiesta del Washington Post in cui ricostruisce l’identità della persona che avrebbe messo in rete i documenti del Pentagono con informazioni segrete che stanno causando danni nelle relazioni internazionali. È il probabile “leaker” su cui si cercano indizi (e si fanno congetture, le più disparate) da quando i documenti sono diventati pubblici. Nella migliore tradizione del giornalismo americano, ma a parti invertite rispetto a quanto accadde nel celebre caso dei Pentagon Papers, qualche ora dopo lo scoop del Washington Post sul leaker denominato “OG”, il New York Times ha pubblicato un altro scoop, rivelando il nome di OG: si tratterebbe di Jack Teixeira, 21 anni, membro dell’intelligence unit della Guardia nazionale – nello specifico: la Massachusetts Air National Guard – e a capo di un gruppo online chiamato “Thug Shaker Central”, in cui ci sono circa venti/trenta giovani e teenager, che hanno in comune l’amore per le armi e che condividevano meme razzisti e videogame. Gli amici di Teixeira non hanno fatto il suo nome, ma il New York Times l’ha rintracciato e ha pubblicato una sua foto presa dall’account Instagram della madre.

L’uomo che sta dietro alla fuga di segreti governativi americani che ha rivelato lo spionaggio degli alleati, svelato le cupe prospettive della guerra in Ucraina e acceso il fuoco diplomatico della Casa Bianca è un giovane carismatico appassionato di armi, che ha condiviso documenti altamente riservati con un gruppo di conoscenti lontani in cerca di compagnia nell’isolamento della pandemia. Uniti dall’amore reciproco per le armi, l’equipaggiamento militare e Dio, il gruppo di circa venti persone – per lo più uomini e ragazzi – ha creato nel 2020 un canale clubhouse su Discord, una piattaforma online popolare tra videogiocatori.

L’anno scorso, però, hanno prestato poca attenzione quando un uomo che alcuni chiamano “OG” ha pubblicato un messaggio carico di strani acronimi. Alcune parole non erano familiari e solo poche persone hanno letto la lunga nota, ha spiegato uno dei membri. Invece lui venerava OG, l’anziano leader della loro piccola tribù, che sosteneva di conoscere segreti che il governo teneva nascosti alla gente comune. Il giovane ha letto attentamente il messaggio di OG e le centinaia di altri che, secondo lui, sono seguiti regolarmente per mesi. Si trattava, ha ricordato, di trascrizioni quasi letterali di documenti riservati dell’intelligence che OG diceva di aver portato a casa dal suo lavoro in una “base militare”. OG ha affermato di aver trascorso almeno una parte della sua giornata all’interno di una struttura sicura che vietava l’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, che potevano essere utilizzati per documentare le informazioni segrete contenute nelle reti informatiche governative o che uscivano dalle stampanti. Ha annotato alcuni dei documenti battuti a mano, ha detto, traducendo il linguaggio arcano dell’intelligence per i non iniziati, come per esempio spiegando che “NOFORN” significava che le informazioni contenute nel documento erano così sensibili da non dover essere condivise con cittadini stranieri.

OG ha raccontato al gruppo di aver lavorato ore e ore per riscrivere i documenti riservati da condividere con i suoi compagni nel server Discord che controllava. Questo luogo di ritrovo virtuale era stato un rifugio durante la pandemia, in particolare per i giocatori adolescenti chiusi in casa e tagliati fuori dalla possibilità di coltivare le loro amicizie del mondo reale. I membri si scambiavano meme, battute offensive e chiacchiere inutili. Guardavano film insieme, scherzavano e pregavano. Ma OG li teneva anche informati sugli affari mondiali e sulle operazioni segrete del governo. Voleva “tenerci aggiornati”, ha detto un membro, e sembrava pensare che le sue conoscenze privilegiate avrebbero offerto agli altri una protezione dal mondo in crisi che li circondava.

“È una persona intelligente. Sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato questi documenti, ovviamente. Non si è trattato di fughe accidentali di alcun tipo”, ha detto. I documenti trascritti che OG ha postato riguardavano una serie di argomenti sensibili che solo le persone sottoposte a un controllo di mesi sarebbero state autorizzate a vedere. C’erano rapporti top secret sulla posizione e gli spostamenti di leader politici di alto livello e aggiornamenti tattici sulle forze militari, ha detto il membro. Analisi geopolitiche. Approfondimenti sugli sforzi dei governi stranieri di interferire con le elezioni. “Qualsiasi cosa si potesse pensare, era in quei documenti”.

In quei primi post, OG aveva dato ai suoi colleghi un piccolo assaggio del torrente di segreti che sarebbe arrivato. Quando la riproduzione manuale di centinaia di file classificati si è rivelata troppo faticosa, ha iniziato a postare centinaia di foto dei documenti stessi, una sorprendente riserva di segreti che nell’ultima settimana si è diffusa a macchia d’olio, sconvolgendo la politica estera degli Stati Uniti e irritando gli alleati degli Stati Uniti. Il resoconto di come documenti di intelligence dettagliati, destinati a una cerchia esclusiva di leader militari e decisori governativi, siano entrati e poi usciti dalla comunità chiusa di OG si basa in parte su diverse, lunghe interviste con un membro del gruppo Discord, che ha parlato con il Washington Post a condizione di anonimato.

Ha meno di 18 anni ed era un giovane adolescente quando ha conosciuto OG. Il Washington Post ha ottenuto il consenso di sua madre per parlare con lui e per registrare le sue osservazioni in video. Ha chiesto che la sua voce non venisse oscurata. Il suo racconto è stato confermato da un secondo membro che ha letto molti degli stessi documenti riservati condivisi da OG e che ha parlato anche lui a condizione di anonimato. Entrambi i membri hanno detto di conoscere il vero nome di OG e lo stato in cui vive e lavora, ma si sono rifiutati di condividere queste informazioni mentre l’Fbi è alla ricerca della fonte del leak. L’indagine è nelle sue fasi iniziali e il Pentagono ha istituito una propria revisione interna guidata da un alto funzionario.

“È stato avviato uno sforzo inter-agenzie, incentrato sulla valutazione dell’impatto che questi documenti fotografati potrebbero avere sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sui nostri alleati e partner”, ha dichiarato in un comunicato il vicesegretario dell’ufficio stampa del Pentagono Sabrina Singh. Discord ha dichiarato in un comunicato che sta collaborando con le forze dell’ordine e ha rifiutato di commentare ulteriormente. Il Washington Post ha anche esaminato circa 300 foto di documenti classificati, la maggior parte dei quali non sono stati resi pubblici; alcuni dei documenti di testo che OG avrebbe scritto; una registrazione audio di un uomo che i due membri del gruppo hanno identificato come OG che parla ai suoi compagni; e registrazioni di chat e fotografie che mostrano OG mentre comunica con loro su Discord.

Il ragazzo è rimasto impressionato dalla capacità apparentemente profetica di OG di prevedere eventi di massima portata prima che diventassero notizie da prima pagina, cose che “solo qualcuno con questo tipo di autorizzazione elevata” avrebbe potuto sapere. A suo dire, era affascinato da OG, che secondo lui avrebbe circa vent’anni. “È in forma. È forte. È armato. È allenato. Tutto quello che ci si può aspettare da una sorta di film folle”, ha detto il membro. In un video visto dal Washington Post, l’uomo che secondo il ragazzo sarebbe OG si trova in un poligono di tiro, indossa occhiali di sicurezza e paraorecchie e impugna un grosso fucile. Urla una serie di insulti razziali e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio. Il membro sembrava attratto dalla spavalderia di OG e dalla sua abilità con le armi. Sentiva una certa affinità con un uomo che ha descritto “come uno zio” e, in un’altra occasione, come una figura paterna. “Ero uno dei pochissimi su Discord in grado di capire che questi [documenti] fossero legittimi”, ha detto il membro, distinguendosi dagli altri che per lo più ignoravano i post di OG. “Mi sembrava di essere in cima all’Everest”, ha detto. “Mi sentivo come se fossi in qualche modo al di sopra di tutti gli altri e che... sapevo cose che loro non sapevano”.

Una famiglia affiatata

Il ragazzo ha conosciuto OG circa quattro anni fa, su un altro server per i fan di Oxide, un popolare YouTuber che trasmette video su pistole, giubbotti antiproiettile e hardware militari. Ha raccontato che un gruppo di membri accaniti trovava il server troppo affollato e voleva un posto più tranquillo per parlare di tattiche dei videogiochi, così si sono divisi in un piccolo gruppo tutto loro. Altri fan di Oxide si unirono al server privato Discord, che prese il nome di “Thug Shaker Central” e OG avrebbe controllato i membri in qualità di amministratore. “Siamo diventati tutti molto vicini l’uno all’altro, come una famiglia affiatata”, ha raccontato il ragazzo. “Dipendevamo l’uno dall’altro”. Ha raccontato che gli altri membri, e in particolare OG, gli davano consigli durante i periodi di depressione e lo aiutavano a stabilizzarsi emotivamente. “Non mancava l’amore reciproco”.

OG era il leader indiscusso. Il membro lo ha descritto come “severo”. Aveva imposto un “ordine gerarchico” e si aspettava che gli altri leggessero attentamente le informazioni riservate che aveva condiviso. Quando la loro attenzione calava, si arrabbiava. Alla fine dell’anno scorso, OG, arrabbiato, ha inviato un messaggio a tutti i membri di Discord. Aveva passato quasi un’ora al giorno a scrivere “questi post lunghi e prolissi in cui spesso aggiungeva annotazioni e spiegazioni per cose che noi normali cittadini non avremmo mai capito”, ha detto il membro. I suoi aspiranti allievi erano più interessati ai video di YouTube sull’equipaggiamento da battaglia.

“Si è arrabbiato e ha detto in più occasioni: ‘Se non avete intenzione di interagire, smetterò di mandarveli’”. A quel punto OG ha cambiato tattica. Invece di passare il tempo a copiare i documenti con la tastiera, ha fotografato gli articoli autentici e li ha inseriti nel server. Si trattava di documenti più vividi e accattivanti rispetto alle trascrizioni di testo. Alcuni presentavano grafici dettagliati delle condizioni del campo di battaglia in Ucraina e immagini satellitari altamente riservate delle conseguenze degli attacchi missilistici russi alle strutture elettriche ucraine. Altri abbozzavano la potenziale traiettoria dei missili balistici nucleari nordcoreani che potrebbero raggiungere gli Stati Uniti.

Un’altra mostrava le fotografie del pallone spia cinese che ha sorvolato il paese a febbraio, scattate dall’alto, probabilmente da un aereo spia U-2, insieme a un diagramma del pallone e della tecnologia di sorveglianza a esso collegata. OG ha condiviso diversi documenti a settimana, a partire dalla fine dell’anno scorso. La pubblicazione di immagini sul server richiedeva meno tempo. Ma ha anche esposto OG a maggiori rischi. Sullo sfondo di alcune immagini si intravedono oggetti e mobili che hanno riconosciuto provenire dalla stanza in cui OG ha parlato con loro in video sul canale Discord – il tipo di indizi che potrebbero rivelarsi utili per gli investigatori federali.

La presentazione drammatica e al tempo stesso disinvolta ha anche ricordato al gruppo che OG potrebbe mettere le mani su alcune delle informazioni più gelosamente custodite dal governo degli Stati Uniti. “Se avessi dei documenti riservati, vorresti fare almeno un po’ di scena, come se fossi il più grande”, ha detto il membro. “C’era un po’ di voglia di mettersi in mostra con gli amici, ma anche di tenerci informati”. In un certo senso, OG aveva creato un’immagine virtuale speculare della struttura segreta in cui trascorreva le ore di lavoro. All’interno del server Discord, era l’ultimo arbitro della segretezza e permetteva ai suoi compagni di leggere verità che i “normali cittadini” non potevano avere.

Una violazione del segreto

Le fotografie di documenti segreti stampati, ora visti da milioni di persone, potrebbero offrire indizi agli agenti federali alla ricerca di OG. Reality Winner, che nel 2017 ha fatto trapelare documenti segreti della National Security Agency al sito web di notizie Intercept, è stato compromesso dai segni segreti sui documenti stampati che hanno contribuito a restringere la ricerca. I documenti di OG sembrano essere stati stampati su carta comune e sono stati sgualciti dopo essere stati piegati in quattro. A volte, le fotografie scattate da OG ai documenti sembrano essere state scattate su un letto. Ai margini appaiono oggetti come la colla Gorilla, il manuale di un cannocchiale e un tagliaunghie.

Altre immagini inedite esaminate dal Washington Post mostrano documenti stampati sopra una tastiera color rosso brillante. La portata dei rapporti militari e di intelligence è ampia. Per mesi, OG ha caricato regolarmente pagine su pagine di valutazioni classificate degli Stati Uniti, offrendo una finestra su quanto profondamente l’intelligence americana fosse penetrata nelle Forze armate russe, mostrando che l’Egitto aveva pianificato di vendere alla Russia decine di migliaia di razzi e suggerendo che i mercenari russi si erano avvicinati alla Turchia, un alleato della Nato, per acquistare armi per combattere contro l’Ucraina. Almeno uno dei documenti sembrava essere stato stampato da Intellipedia, un sistema di condivisione dei dati che le agenzie di intelligence utilizzano per collaborare e pubblicare rapporti e articoli.

I documenti sono stati un’altra lezione per i membri più giovani su come OG pensava che il mondo funzionasse davvero. Il membro ha detto che OG non era ostile al governo degli Stati Uniti e ha insistito sul fatto che non stava lavorando per conto degli interessi di nessun paese. “Non è un agente russo. Non è un agente ucraino”, ha detto il membro. La stanza del server in cui ha postato i documenti si chiamava “orso contro maiale”, un’indicazione che OG non prendeva le parti del conflitto. Ma OG aveva una visione oscura del governo. Il giovane membro ha detto che parlava degli Stati Uniti, e in particolare delle forze dell’ordine e della comunità dell’intelligence, come di una forza sinistra che cercava di reprimere i suoi cittadini e di tenerli all’oscuro.

Ha inveito contro la “prevaricazione del governo”. OG ha detto ai suoi compagni online che il governo nascondeva al pubblico orribili verità. Secondo i membri, ha affermato che il governo sapeva in anticipo che un suprematista bianco intendeva scatenarsi in una sparatoria in un supermercato di Buffalo nel maggio 2022. L’attacco ha provocato 10 morti, tutti neri, e altri tre feriti. OG ha affermato che i funzionari delle forze dell’ordine hanno lasciato che gli omicidi proseguissero per poter sostenere un aumento dei finanziamenti, un’idea priva di fondamento a cui il membro ha detto di credere e che considera un esempio delle penetranti intuizioni di OG sulla profondità della corruzione del governo.

Lo stesso gruppo di OG aveva un lato oscuro. Il nome finale del server Discord, Thug Shaker Central, era un’allusione razzista e indicava ai membri che erano liberi di lanciare epiteti e battute crude. I giovani membri hanno espresso un certo rammarico per il loro comportamento, ma sembravano scrollarsi di dosso i commenti offensivi presentandolo come un maldestro tentativo di umorismo. Non si trattava di “un server di reclutamento fascista”, ha detto al Washington Post. Una cosa che i membri non dovevano fare era parlare dei segreti che OG aveva condiviso con loro, compresi i documenti riservati. “La maggior parte delle persone del server era abbastanza intelligente da capire che... non avrebbero dovuto essere pubblicati da nessuna altra parte”, ha detto il membro. Eppure, il gruppo conteneva cittadini stranieri – anche dalla Russia e dall’Ucraina, secondo i membri – in una sfida all’avvertimento NOFORN stampato in cima a molti documenti condivisi da OG.

Il membro ha detto che il server ospitava anche persone provenienti da Europa, Asia e Sud America. “Praticamente ogni ceto sociale”. Dei circa 25 membri attivi che avevano accesso al canale orso-contro-maiale, circa la metà si trovava all’estero, ha detto il membro. Quelli che sembravano più interessati al materiale classificato sostenevano di provenire soprattutto dal “blocco orientale e dai paesi post-sovietici”, ha detto. “Anche gli ucraini mostravano interesse”, che il membro ha attribuito all’interesse per la guerra che sta devastando la loro patria. Per anni, i funzionari del controspionaggio statunitense hanno considerato le piattaforme di gioco come una calamita per le spie. Si sospetta che agenti dei servizi segreti russi facciano amicizia con giocatori che ritengono possano lavorare per le agenzie di intelligence e li incoraggino a divulgare informazioni riservate, ha dichiarato un alto funzionario statunitense, parlando a condizione di anonimato. Non è chiaro se questi sforzi abbiano avuto successo o meno. Ma se gli agenti stranieri fossero riusciti a ottenere un invito al server di OG, sarebbero stati liberi di vedere i documenti e di farne delle copie, come hanno fatto alcuni membri.

Il leak dal server

Per tutto l’inverno, OG ha caricato documenti sul server. Nessuno ha parlato di condividerli altrove. Poi, all’insaputa del gruppo, il 28 febbraio un altro utente adolescente del server Thug Shaker Central ha iniziato a postare diverse decine di fotografie che mostravano documenti riservati su un altro server Discord affiliato allo YouTuber “wow_mao”. Alcuni dei documenti offrivano valutazioni dettagliate delle capacità di difesa dell’Ucraina e mostravano fino a che punto l’intelligence statunitense potesse vedere nel comando militare della Russia. Il 4 marzo, dieci documenti sono apparsi su “Minecraft Earth Map”, un server Discord incentrato sul popolare videogioco Minecraft.

Un utente che gestisce l’account che ha postato la tranche minore di immagini ha dichiarato al Washington Post di averle ottenute su wow_mao. I documenti segreti e top secret erano ora disponibili per migliaia di utenti di Discord, ma la fuga di notizie non sarebbe stata portata all’attenzione delle autorità statunitensi per un altro mese. Nel frattempo, OG ha smesso di condividere immagini a metà marzo. Il 5 aprile, documenti classificati che valutavano la guerra in Ucraina sono stati pubblicati sui canali russi di Telegram e sulla piattaforma di messaggistica 4chan, e hanno iniziato a migrare su Twitter. Un’immagine, che mostrava un aggiornamento dello stato dell’Ucraina del primo marzo, era stata grossolanamente modificata per gonfiare il numero di vittime ucraine e sminuire quelle russe. Il giorno successivo, poco prima che il New York Times riportasse per la prima volta la notizia della fuga di notizie, OG è entrato nel server “frenetico, cosa insolita per lui”, ha raccontato il membro. “Ha detto che era successo qualcosa e che aveva pregato Dio che questo evento non si verificasse... Ma ora è nelle mani di Dio”.

Non un whistleblower

Nonostante il disprezzo di OG per il governo federale, il membro ha affermato che non c’è alcuna indicazione che OG stesse agendo per quello che riteneva fosse l’interesse pubblico esponendo segreti ufficiali. I documenti riservati erano destinati solo a beneficio della sua famiglia online, ha detto. “Non lo definirei di certo un whistleblower. Non definirei OG un whistleblower nel modo più assoluto”, ha detto, resistendo a paragoni con Edward Snowden, che ha condiviso con i giornalisti documenti riservati sulla sorveglianza governativa. È sorprendente che il membro abbia affermato di essere stato in contatto con OG negli ultimi giorni, anche se è in corso una caccia all’uomo da parte dell’Fbi e il Pentagono ha avviato una propria indagine sulle fughe di notizie. Dopo aver chiuso il server di Thug Shaker Central, OG ha spostato la comunità su un altro server per comunicare con la sua famiglia virtuale. Sembrava “molto confuso e smarrito sul da farsi”, ha detto il membro. “È pienamente consapevole di ciò che sta accadendo e di quali potrebbero essere le conseguenze. Ma non è sicuro di come risolvere la situazione... sembra piuttosto sconvolto”.

Nel suo ultimo messaggio ai compagni, OG gli ha chiesto di “tenere un basso profilo e di cancellare qualsiasi informazione che possa riguardarlo”, ha detto il membro. Questo includeva qualsiasi copia dei documenti riservati che OG aveva condiviso. Quando si sono resi conto che OG era in grave pericolo e che intendeva scomparire, i membri di Thug Shaker Central hanno “pianto e singhiozzato”, ha raccontato il giovane membro. “È come perdere un membro della famiglia”. In ore di interviste, ha continuato a esprimere ammirazione e lealtà verso un uomo che potrebbe aver messo in pericolo i suoi giovani seguaci permettendo loro di vedere e possedere informazioni riservate, esponendoli a potenziali crimini federali. “Ho pensato che non ci avrebbe messo in pericolo”, ha detto.

L’esposizione dei documenti ha interrotto le sue amicizie e l’ha separato dall’uomo che ha rafforzato la sua fiducia e lo fatto sentire al sicuro. Il ragazzo ha detto che lo stress della perdita, unito all’enormità della fuga di notizie, lo ha lasciato preoccupato e insonne. Ora dice di credere che il mondo debba vedere i segreti che OG ha trasmesso a un piccolo gruppo. Ha sostenuto che il pubblico merita di sapere come le agenzie di intelligence spendono i soldi delle loro tasse e si è particolarmente indignato per il fatto che i documenti mostrino la sorveglianza degli Stati Uniti sugli alleati stranieri.

Ma ciò che il giovane ha considerato una rivelazione non sarà una sorpresa per i paesi i cui funzionari gli Stati Uniti hanno monitorato per decenni. Sebbene se ne parli raramente e sia imbarazzante per Washington quando viene rivelato, è ampiamente noto che la comunità di intelligence statunitense monitora molti governi amici, così come gli alleati stranieri cercano di fare lo stesso. Secondo funzionari ed esperti statunitensi che hanno visto i documenti riportati dai media, migliaia di militari e dipendenti governativi dell’età di OG, che lavorano in posizioni di basso livello, potrebbero plausibilmente avere accesso a documenti classificati come quelli che avrebbe condiviso.

Nonostante quello che pensavano i suoi giovani seguaci, OG non avrebbe avuto conoscenze speciali rispetto ai suoi coetanei. Non possedeva alcun potere speciale di prevedere gli eventi. Sembra piuttosto che abbia convinto alcuni adolescenti altamente suggestionabili di essere un giocatore moderno che incontra Jason Bourne. Il membro ha detto di essere fiducioso che le autorità troveranno OG. Ma quando lo troveranno, non verrà accusato. Al contrario, ritiene che OG sarà imprigionato senza un giusto processo a Guantánamo Bay o fatto sparire in un “sito nero”, se non sarà “assassinato” per quello che sa.

Il ragazzo, così come il seguace di OG che ha confermato il suo racconto, non ha trovato alcuna colpa nelle azioni del loro leader e ha invece affermato di incolpare l’adolescente che ha postato i documenti sul server wow_mao per aver distrutto la loro comunità. “Forse avremmo dovuto avere un opsec migliore” , ha detto il membro, sfruttando il gergo del personale militare e di intelligence per “sicurezza delle operazioni”. Ha insistito dicendo che non divulgherà l’identità o la posizione di OG alle forze dell’ordine finché non sarà catturato o potrà fuggire dagli Stati Uniti. “Penso che alla fine potrei essere detenuto... Penso che ci sarà una breve indagine su come ho conosciuto questo tizio e cercheranno di ottenere qualcosa da me. Potrebbero minacciarmi di andare in prigione se non rivelo la loro identità”. A oggi, nessun funzionario delle forze dell’ordine ha contattato il giovane ragazzo appartenente al gruppo. Alla domanda sul perché fosse disposto ad aiutare OG anche a rischio della propria libertà, il giovane ha risposto senza esitazione: “Era il mio migliore amico”.

Shane Harris e Samuel Oakford

Copyright Washington Post