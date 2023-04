Le due pagine più pericolose del leak al Pentagono

I documenti rubati che informano Putin sul momento in cui i cieli di Kyiv saranno indifesi. Sta per crearsi un buco in cui i cieli di Kyiv saranno indifesi: una finestra in cui le vecchie scorte per proteggersi saranno esaurite e le nuove non saranno ancora arrivate

Due pagine tra le quasi cento trafugate dalla “talpa” del Pentagono sono le più pericolose per Kyiv perché contengono un invito, diretto a Vladimir Putin, a un bombardamento massiccio con gli aerei tra circa tre settimane. Sappiamo da mesi che l’esercito russo è in difficoltà e ha subìto enormi perdite mentre l’aviazione russa è quasi integra, ma c’era un motivo per cui le cose stavano così: a Putin non conveniva usare tanti jet perché valgono molto e, con la contraerea ucraina in funzione, ne avrebbe persi troppi. Nei documenti del leak c’è scritto che sta per crearsi un buco in cui i cieli di Kyiv saranno indifesi: una finestra in cui le vecchie scorte per proteggersi saranno esaurite e le nuove non saranno ancora arrivate.