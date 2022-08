La saga dei documenti segreti di Trump è un colpo fatale al partito

Gli Archivi nazionali, oltre a proteggere ed esporre gli originali delle carte fondative degli Stati Uniti – Dichiarazione d’Indipendenza, Costituzione, Carta dei Diritti – preservano i documenti presidenziali per i posteri. Operazione molto difficile se il presidente ha l’abitudine di buttarli nella tazza del gabinetto e tirare lo sciacquone, o di portarseli nella sua casa al mare dopo la fine del mandato, tenendoli in disordine in degli scatoloni insieme a menu di ristoranti e altri souvenir di Washington. Da meno di un mese dall’incursione a Mar-a-Lago continuano le minacce agli Archivi, istituzione accusata dagli esaltati trumpiani di corruzione e di cospirazione verso l’ex presidente. Così come continuano quelle contro l’Fbi, come contro chiunque cerchi di opporsi in qualche modo a Trump, che sembra ancora avere dalla sua parte un bel po’ di elettorato e parte dell’establishment del partito. Ma se Trump sopravvivrà a tutto questo, il partito potrebbe non farlo.

