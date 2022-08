Dopo la disfatta di Cheney, Trump è sempre più vicino alle elezioni del 2024

Come accade periodicamente su una costa qualsiasi della Florida, nello scenario politico americano si va generando la tempesta perfetta, quella che potrebbe scuoterne alle radici la società con una virulenza inedita. Gli esiti delle primarie di queste ore, a cominciare dalla disfatta di Liz Cheney nella corsa al seggio del Wyoming in cui è stata travolta dall’avversaria filotrumpiana Harriet Hageman, confermano il regolamento di conti in corso attorno alla figura dell’ex presidente, sempre più probabile candidato repubblicano alla corsa 2024 per la Casa Bianca. Chi ha tradito – 8 dei 10 repubblicani che diedero via libera al tentativo di impeachment – chi non ha giurato fedeltà, chi, come la Cheney, ha vestito i panni dell’inquisitrice di Trump nella Commissione che prova a chiarirne il ruolo nei fatti del 6 gennaio 2021 – viene spazzato via dalla furia propagandistica della centrale-Trump, tornata in piena attività: è “con Trump” o “contro di lui”, senza mezze misure e a costo di chiudere anzitempo il proprio percorso politico.

