Cappellini rossi e complotti contro l'Fbi. I prossimi passi di Trump

Tutto il potere di Trump è stato veicolato dalle menzogne. Fin da quando mentiva sul proprio patrimonio per sembrare un self-made-man di tutto rispetto, passando alla sfacciata dichiarazione – su cui ha basato la sua scalata politica – che Barack Obama non fosse nato negli Stati Uniti, fino ad asserire, vero esempio del manifesting estremo e della black magic bannoniana, che alla sua inaugurazione non ha piovuto. Se si ripete all’infinito una falsità diventa realtà, e c’è sempre qualcuno, per interesse o paranoia o idiozia, che la accetta e la fa diventare una teoria cospirazionista.

