L'Fbi a casa di Trump riporta i riflettori dell'America su di lui

La morale è che la prima volta, nel 2016, Donald Trump imboccò la pista di decollo che lo depositò nello Studio Ovale cogliendo tutti di sorpresa e che quando gli avversari lo presero sul serio, ormai era tardi. Stavolta è differente: sebbene Trump non abbia mai ufficializzato la volontà di correre nuovamente per la presidenza, tutti i riflettori sono su di lui e su ciò che gli avversari di ieri e di oggi sono pronti a mettere in atto per rendere vane le sue aspirazioni. In questa diatriba, destinata a montare fino a diventare la principale, se non l’unica, narrativa della politica americana, ci finiscono anche gli avvenimenti delle ultime ore, a cominciare dal raid dell’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago, mentre Trump si trovava a New York City, dov’è rientrato dopo il lungo esilio successivo alla sconfitta elettorale.

