Le perquisizioni dell'Fbi nella casa di Trump radicalizzano lo scontro negli Stati Uniti

Il mandato firmato dal dipartimento di Giustizia ha scatenato repubblicani e non. È una mossa quantomeno esplosiva ed è sicuramente un motore per la campagna pubblicitaria dell'ex presidente

Persecuzione o rivelazione? L’America – sia quella degli scranni di Washington sia quella della strada – ha reagito con sgomento alla notizia del raid dell’Fbi nella residenza di Donald Trump in Florida, alla ricerca di documenti di cui il presidente sarebbe impropriamente ancora in possesso. Ma la vera questione è: cosa c’è sotto? Questa storia va letta come un altro step nell’affondo dei suoi avversari politici in posizioni di comando, teso a delegittimare in ogni modo possibile le ambizioni per la Casa Bianca 2024 da parte del trionfatore del 2016? Oppure la verità è più complessa e contiene un tasso di gravità tale da autorizzare l’operazione, a dispetto dell’indignazione che avrebbe sollevato?