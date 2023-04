La ricostruzione di Bellingcat sui leak americani e l'esercito di Kyiv

Il sito investigativo ha ricostruito, andando a ritroso nel tempo, il percorso in rete della fuga di documenti. Dalla piattaforma Discord al dark web 4chan

Dopo che alcuni canali telegram filorussi lo scorso 5 aprile hanno iniziato a diffondere le foto di cinque file relativi all’invasione dell’Ucraina e dopo la prima segnalazione della fuga di documenti top secret dal New York Times, il dipartimento di Giustizia e il Pentagono degli Stati Uniti hanno aperto un’indagine per cercare di identificare la fonte del “leak”. Una parte di questi documenti, che nel frattempo sono stati ampiamente ripresi dai media occidentali, si concentra sull’invasione di Kyiv, ma non solo.