Taiwan “accerchiata”. I giochi di guerra cinesi che servono all'intimidazione

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, cioè il portavoce di un paese che ha usato le esercitazioni militari come pretesto per iniziare un’invasione su larga scala di un paese sovrano, l’Ucraina, ha detto ai giornalisti che “la Cina ha il diritto di rispondere a certe azioni provocatorie anche conducendo manovre militari”. Basterebbe questo per descrivere il senso delle esercitazioni militari che per tre giorni la Repubblica popolare cinese ha condotto intorno all’isola de facto indipendente di Taiwan, quella che la Cina rivendica come proprio territorio nonostante il Partito comunista cinese non l’abbia mai governata. Per tre giorni la Cina ha simulato l’accerchiamento, l’attacco mirato e perfino il blocco dell’isola, dispiegando aerei e la più grande portaerei della Marina cinese, la Shandong.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE