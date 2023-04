Tsai incontra McCarthy perché ha bisogno di mostrare Taiwan meno isolata

Due navi da guerra, una cinese e una americana, ieri hanno pattugliato la costa orientale dell’isola di Taiwan, quasi contemporaneamente, in un equilibrio di provocazioni e segnali di deterrenza molto delicato. La mobilitazione militare cinese era una prevedibile risposta all’incontro storico, avvenuto ieri, tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy. Pechino ha inviato la portaerei da guerra Shandong, gioiello della Marina cinese entrato in servizio quattro anni fa, che secondo il ministero della Difesa di Taiwan sarebbe arrivato fino a circa trecento chilometri di distanza da Capo Eluanbi, la punta più a sud dell’isola. Ma l’esercitazione militare lanciata dalla Cina per intimorire Taiwan (e l’America) per ora è stata molto più contenuta del previsto: solo un elicottero antisommergibile cinese ha attraversato ieri la Zona di identificazione aerea dell’isola de facto indipendente, mai governata dal Partito comunista cinese, che la Cina rivendica come proprio territorio. La flotta americana del Pacifico ha inviato nell’area – ma più a distanza rispetto alla nave cinese – la portaerei Uss Nimitz.

