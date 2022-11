Il trumpismo è scarico. Un'altra destra è possibile? Forse sì

Make anti trumpism great again. Ci sarà tempo per studiare nel dettaglio i risultati finali delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Ma in attesa di conoscere i dati definitivi della tornata elettorale è possibile concentrarsi su un tema interessante e incoraggiante del midterm americano. E quel tema ha a che fare con una questione che ci riguarda da vicino: la notizia del ritorno travolgente del trumpismo è stata ampiamente esagerata. Nel momento in cui questo giornale va in stampa, su trentanove candidati sostenuti da Trump i vincitori risultano essere dieci, i perdenti sono nove, i candidati in bilico venti e come ha ammesso a malincuore ieri pomeriggio Sarah Matthews, che tra il 2020 e il 2021 è stata deputy press secretary alla Casa Bianca con Donald Trump, il risultato delle elezioni “è stato il più grande indicatore del fatto che Trump non dovrebbe essere il candidato repubblicano nel 2024” e la presenza in campo di Trump “è costata ai repubblicani in termini di seggi vincenti e ha aumentato la presenza di candidati di scarsa qualità”.

