Fox News convince il suo pubblico che Biden è un impostore e che Zelensky è un invasato

La “big lie” inventata da Donald Trump ora ha un prezzo: 787,5 milioni di dollari. Tanto ha patteggiato Fox News per non dover far parlare i suoi vertici sotto giuramento in tribunale, tanto è stato dato a Dominion Voting Systems, la società che ha deciso di denunciare per diffamazione l’emittente di proprietà dei Murdoch, che voleva di più ma si è accordata su questa cifra comunque enorme. Il prezzo potrebbe aumentare perché un’altra compagnia che gestisce le macchine per il voto elettronico come Dominion, la Smartmatic, ha chiesto 2,7 miliardi di dollari a Fox News per la “campagna di disinformazione” che ha subìto, ma intanto è stato stabilito il prezzo della grande teoria del complotto che è il mito fondatore del trumpismo post Casa Bianca: quando pensavamo che la sconfitta elettorale del 2020 avrebbe reso Donald Trump più innocuo, ecco che è arrivata la “big lie”, la teoria del grande imbroglio democratico ai danni del presidente uscente, la teoria del Joe Biden impostore perché nominato grazie ai brogli orchestrati anche dalla Dominion, accusata di ogni nefandezza possibile, compresa la corruzione di pubblici ufficiali. Fox News è stata il megafono della grande bugia che – vale la pena ricordarlo – è alla base anche dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, un’azione eversiva che è stata ed è celebrata da Fox News. “E’ come quando entri al cinema, inciampi e ti cadono tutti i popcorn”, ha detto un commentatore sintetizzando la delusione per lo spettacolo negato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE