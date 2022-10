I repubblicani americani non sono più compatti nel sostegno a Kyiv, proprio come vuole Putin

Milano. Vladimir Putin introduce la legge marziale nelle regioni ucraine annesse illegalmente alla Federazione russa e guarda che cosa accade in America. L’8 novembre ci sono le elezioni di metà mandato, con il rinnovo del Congresso americano, e stanno accadendo due cose: la prima è che le possibilità di vittoria del Partito repubblicano in entrambe le camere aumentano; la seconda è che l’unità dei repubblicani a sostegno dell’Amministrazione Biden nella sua politica di aiuti militari e finanziari all’Ucraina s’è spezzata. Il leader dei repubblicani alla Camera, il deputato della California Kevin McCarthy, ha detto: “Penso che gli americani dovranno affrontare una recessione e non avranno più intenzione di firmare assegni in bianco all’Ucraina. Non vorranno farlo, non è un assegno gratuito”. Ha ribadito poi il concetto di “assegno in bianco”: “L’Ucraina è importante, ma non può essere l’unica cosa di cui ci occupiamo, e di certo non deve essere un assegno in bianco”. Secondo il leader dei repubblicani alla Camera, che ambisce a diventare lo speaker se il suo partito avrà la maggioranza, l’elargizione di altri fondi a Kyiv sarà molto più complicata, questo è quello che i candidati repubblicani alle elezioni hanno fatto ben presente al partito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE