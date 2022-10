Von der Leyen deve fare di più sull'energia, dice la bozza del Consiglio Ue. Ma i 27 restano divisi

Per i capi di stato e di governo dell'Unione europea l'ultimo pacchetto per affrontare la crisi energetica presentato dalla Commissione è insufficiente. La richiesta di maggiore coraggio sul tetto al prezzo del gas e le risposte comuni da adottare dopo il piano della Germania

Bruxelles. Per i capi di stato e di governo dell'Unione europea, l'ultimo pacchetto sull'energia presentato dalla Commissione europea non sembra sufficiente per affrontare la crisi dei prezzi. I leader dei 27 si incontreranno domani e venerdì per il loro Consiglio europeo. Secondo l'ultima bozza di conclusioni – che il Foglio può anticipare – i capi di stato e di governo chiederanno a Ursula von der Leyen di fare “con urgenza” di più rispetto a quanto proposto finora.