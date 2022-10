Sure 2.0 per la bolletta: la proposta di Gentiloni e Breton

Per contrastare i rincari energetici, la Commissione sta pensando di estendere lo strumento di debito comune per fornire prestiti agli stati membri al fine di finanziare la cassa integrazione, sperimentato durante i lockdown. Intanto l'Ungheria si vende a Gazprom

Bruxelles. Il pacchetto da 200 miliardi di euro annunciato da Olaf Scholz per aiutare i tedeschi ad affrontare la crisi dei prezzi dell’energia ha riportato la solidarietà finanziaria al centro dell’agenda dell’Ue. Come garantire ai paesi piccoli o a quelli indebitati la stessa possibilità di sostenere le loro economie o almeno evitare un vantaggio ingiustificato a una Germania sotto gli steroidi degli aiuti di stato? “La crisi dell’energia è grave” e “richiede una risposta comune dall’Europa”, ha riconosciuto sabato Ursula von der Leyen. Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, e il collega al Digitale, Thierry Breton, hanno proposto in un articolo pubblicato su alcune testate europee di “ispirarsi” al meccanismo Sure per “aiutare gli europei e gli ecosistemi industriali”.