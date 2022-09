Il piano tedesco per non perdere la classe media divide l'Europa (spoiler: è quello che vuole Putin)

Olaf Scholz ha presentato un piano da 200 miliardi per fornire a famiglie e imprese uno scudo contro l’aumento delle bollette, compreso un tetto al prezzo del gas e dell’elettricità. Ma non tutti i paesi hanno la forza economica tedesca e per ora la risposta dell'Ue alla guerra energetica scatenata dal Cremlino è stata incerta e frammentata

Il governo di Olaf Scholz ieri ha presentato un piano da 200 miliardi per fornire a famiglie e imprese uno scudo contro l’aumento delle bollette, compreso un tetto al prezzo del gas e dell’elettricità. “Il governo tedesco farà tutto quanto in suo potere per far scendere i prezzi”, ha detto Scholz: “Per farlo, stiamo aprendo un grande ombrello”. Per la Germania, che finora si è sempre opposta a ogni forma di “price cap”, è una svolta. Il ministro delle Finanze, Christian Lindner, falco del pareggio di bilancio, ha spiegato che non c’è alternativa: Vladimir Putin ha lanciato “una guerra energetica”.