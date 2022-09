Il governo Scholz, diviso su tutto, va nel caos sull'energia. E i prezzi aumentano

Berlino. Il giuramento di Olaf Scholz da cancelliere risale appena allo scorso 8 dicembre: il governo tedesco è ancora quasi “nuovo” ma l’immagine trasmessa nelle ultime settimane è quella di un gabinetto spossato e anche un po’ disorientato. Certo, fra gli strascichi del Coronavirus, una guerra non lontana, un’ondata di profughi e poi una crisi energetica senza fine, la maggioranza semaforo di Scholz e dei suoi alleati gialli (i Liberali) e verdi (i Grünen) è sotto stress da mesi. Ma la stanchezza non sta tanto nelle crisi quanto nel palpabile disaccordo tra gli alleati su come gestirle. Prima la maggioranza ha litigato sul supporto militare a Kyiv ma, a dispetto delle intemperanze di verdi e gialli, Scholz ha imposto la sua linea dell’avanti adagio. Oggi la stampa e l’opposizione continuano a pungolare Berlino sulla velocità degli aiuti, ma la piaga che non fa dormire il governo è quella dell’energia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE