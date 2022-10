Il piano da 200 miliardi contro la crisi energetica non ha alcun respiro europeo

C’è stato un lungo periodo in cui i tedeschi non volevano tirare fuori i soldi dalla cassaforte per nessuno. Alla testa delle Finanze c’era Wolfgang Schäuble, contrario anche agli investimenti interni: a nulla valevano gli appelli della Commissione Ue, dell’Ocse e dell’Fmi affinché Berlino favorisse la domanda e non solo l’export. L’èra Schäuble tutta austerità e pareggio bilancio coincise con la fine della crisi dei subprime, seguita a ruota dalla crisi del debito sovrano europeo. Se non li aveva spesi per le autostrade, i ponti e le ferrovie tedesche, figurarsi se lo avrebbe fatto per salvare Atene: fu Schäuble a spiegare che il ritorno della dracma non sarebbe stata una tragedia. A fargli cambiare idea furono il whatever it takes di Mario Draghi e Angela Merkel. Lasciare che il mercato affossasse la Grecia avrebbe creato un precedente pericoloso quando in ballo fosse entrato un paese come l’Italia: Merkel, persona in grado di cambiare idea, lo capì. Le manifestazioni nelle piazze greche con i cartelloni raffiguranti l’allora cancelliera con i baffetti alla Hitler fecero il resto, e ad Atene fu permesso di restare nell’Eurozona.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE