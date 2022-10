L'Ue ha il problema di dover aiutare chi non può fare come Berlino 

Bruxelles. I ministri dell’Energia dell’Unione europea ieri hanno approvato un pacchetto di misure per affrontare la crisi energetica provocata dalla guerra di Vladimir Putin, ma restano divisi sugli interventi più radicali per reagire all’emergenza dei prezzi, come l’introduzione di un price cap su tutto il gas importato in Europa. Sarà il Consiglio europeo del 6 e 7 ottobre a Praga a decidere se e quale tetto adottare, ma la Commissione è orientata a un approccio minimalista. L’opposizione della Germania a un tetto generalizzato e il piano del governo di Olaf Scholz da 200 miliardi di euro per ridurre le bollette di famiglie e imprese tedesche rischiano di mandare in frantumi l’unità politica ed economica dell’Ue, nel momento in cui la guerra energetica di Putin inizierà a fare più male.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE