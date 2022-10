Tabellini: “Il piano di Scholz sull'energia colpisce l'industria italiana”

I 200 miliardi che il governo tedesco ha stanziato per sostenere cittadini e imprese contro il caro bollette è un gigantesco aiuto di stato. "Sarebbe sorprendente se la Commissione europea non avesse nulla da obiettare in proposito", ci dice l'economista

Quest’anno sotto l’albero di Natale i cittadini tedeschi troveranno le bollette di luce e gas di dicembre interamente pagate dallo stato. È uno dei provvedimenti del pacchetto fiscale da 200 miliardi di euro approntato dal cancelliere Olaf Scholz per difendere imprese e famiglie dal caro energia. La manovra ha suscitato molte critiche che non accennano a sopirsi neanche adesso che la Germania si sta aprendo a una strategia condivisa a livello europeo per contrastare la crisi energetica, anche se non è ancora chiara che posizione assumerà sul debito comune. Se anche si arrivasse a una sorta di “Recovery energetico”, il comportamento del governo tedesco ha insinuato il seguente dubbio nelle menti anche più europeiste: che cos’è una manovra fiscale da 200 miliardi se non un gigantesco aiuto di stato, che viola le norme europee sulla concorrenza e la reciprocità e aggira i vincoli di bilancio?