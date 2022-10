Tutte le novità sull'Abwehrschirm, i 200 miliardi varati da Scholz

Lo "scudo di difesa economica contro la guerra d’aggressione russa" è articolato in tre assi. Ma non tutti sono d'accordo con l'aumento del debito che comporterà

Berlino. La prima novità sta nel nome. Quello da 200 miliardi varato pochi giorni fa dal governo del cancelliere Olaf Scholz non è un generico piano di sostegno all’economia ma si chiama “scudo di difesa economica contro la guerra d’aggressione russa”. La seconda è che questa volta ci ha messo la faccia anche il ministro delle Finanze Christian Lindner, capo del partito liberale (Fdp). Per diversi mesi, Lindner ha lasciato che il ministro dell’Economia e del Clima, il vicecancelliere verde Robert Habeck, rosolasse a fuoco lento occupandosi da solo di centrali atomiche e tariffe del gas, infilzato da stampa e opposizione. Ma anche se ieri all’Eurogruppo Lindner ha difeso l’“Abwehrschirm” spiegando che le sue dimensioni sono proporzionate a quelle dell’economia tedesca, 200 miliardi sono una cifra considerevole anche per la Germania e questa volta il vicecancelliere ha stanato il collega, obbligandolo a condividere la responsabilità del piano.