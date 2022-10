L'Unione europea spaccata da Berlino: la frattura si allarga

I Ventisette si vedono a Praga nel solco della guerra del gas. Von der Leyen ha già delineato il suo piano per il futuro incentrato sulla solidarietà finanziaria, ma il debito comune secondo una fonte è un tema "troppo sensibile"

Bruxelles. L’unità dell’Ue di fronte alla guerra del gas di Vladimir Putin si sta rapidamente sfasciando davanti allo scudo da 200 miliardi di euro del governo di Olaf Scholz per mettere un tetto nazionale alla bolletta nazionale. I capi di stato e di governo dell’Ue si vedranno oggi e domani a Praga per una serie di vertici informali. Tra la Commissione di Ursula von der Leyen incapace di scegliere sul price cap e il rifiuto dei paesi frugali di adottare meccanismi europei di solidarietà finanziaria, la frattura tra i Ventisette si sta allargando. Il rischio per i governi dell’Ue è di ripetere gli errori commessi all’inizio della pandemia di Covid-19: una corsa ai sussidi nazionali, alzando il costo complessivo della crisi energetica.