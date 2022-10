La Germania apre al debito comune per la crisi energetica, ma restano dubbi sull'Italia

Berlino. Ora Olaf Scholz è a favore di un debito comune europeo contro la crisi energetica. Forse. I leader europei avevano discusso al vertice della Comunità politica europea a Praga del contestato pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro della Germania che rischia di alterare la competitività europea a favore delle imprese tedesche. E il cancelliere aveva detto ai giornalisti di aver chiarito i “malintesi” spiegando che gli aiuti saranno distribuiti su più di due anni, in linea con ciò che stanno facendo altri paesi. Tuttavia, secondo Bloomberg, fonti vicine al cancelliere dicono che Scholz avrebbe segnalato ai colleghi la disponibilità ad abbandonare la linea della fermezza tedesca per un’emissione di debito comune per affrontare la crisi energetica, a patto che il denaro venga erogato agli stati membri sotto forma di prestiti, non sovvenzioni. Il modello da replicare potrebbe essere quello del Sure, usato durante la pandemia per finanziare al cassa integrazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE