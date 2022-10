Il debito buono su cui scommettere

Mario Draghi ha messo il cappello sulla proposta di Paolo Gentiloni e Thierry Breton di uno strumento di debito comune per ridurre le disparità determinate dai prezzi dell’energia. Rispondendo ieri a una domanda in merito, il premier ha detto: “Condivido la proposta che hanno fatto i commissari Gentiloni e Breton, tra l’altro proposte simili le avevo fatte anche 5-6 mesi fa. Perché è una proposta naturale in questa situazione, tanto più ovviamente dopo la decisione tedesca. E’ quello che serve per cercare di mettere tutti i paesi, sia quelli che hanno spazio fiscale sia quelli che non hanno spazio fiscale, su un livello uguale”. E’ così: la terribile ondata inflattiva sull’energia sta producendo conseguenze molto diverse tra i paesi europei, sia per effetto della differente esposizione al gas russo, sia per il modo in cui ciascuno ha reagito alla crisi con politiche nazionali, sia per la diversa capacità di spesa.

