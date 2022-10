La grande partita del petrolio tra Europa, Stati Uniti, Opec e Russia

La partita dell’energia tra Occidente e Russia si sta spostando dal campo del gas a quello del petrolio. In questo caso, però, il gioco è complicato da altri attori, sia produttori sia consumatori, interessati alla partita. La mossa dell’Opec, di tagliare la produzione petrolifera, complica la situazione per l’Occidente. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) il conseguente aumento del prezzo del petrolio, che era in discesa da tempo, in una fase di già elevata inflazione e di tassi di interesse in rialzo può aggravare le condizioni di un’economia globale sull’orlo della recessione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE