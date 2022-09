La Germania prende il controllo delle raffinerie russe. E l'Italia con Priolo?

Berlino prende in "amministrazione fiduciaria" le raffinerie della russa Rosneft per garantire i lavoratori e azzerare l'import di petrolio russo. In Sicilia c'è una raffineria di proprietà della russa Lukoil, che ha fatto raddoppiare le importazioni italiane di greggio russo, ma il governo non ha ancora deciso cosa fare. E a dicembre scatta l'embargo

La Germania prenderà il controllo delle attività tedesche di Rosneft, il colosso petrolifero russo che con i suoi impianti rappresenta circa il 12% della capacità di raffinazione del paese. Circa metà di questa capacità è soddisfatta dalla raffineria di Schwedt, vicino a Berlino, che lavora il greggio russo in arrivo dall’oleodotto Druzhba. La raffineria verrà affidata in amministrazione fiduciaria all’agenzia federale che gestisce le reti energetiche. La decisione è stata presa per garantire l’approvvigionamento energetico e i 1.200 lavoratori dello stabilimento: “Con questa decisione il sito di Schwedt sarà messo in sicurezza”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz. Il piano del governo tedesco prevede anche un “pacchetto per il futuro” di circa un miliardo di euro di investimenti nella Germania orientale, di cui oltre 800 milioni stanziati solo per Schwedt. “La Russia, lo sappiamo da tempo, non è più un fornitore di energia affidabile”, ha dichiarato Scholz. “Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma era inevitabile”.