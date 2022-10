Perché il ricatto energetico di Putin funziona sempre meno

Secondo l’economista Jeffrey Sonnenfeld, professore alla Yale School of Management, la crisi energetica non rappresenta una minaccia per il sostegno a Kyiv, né per il benessere degli europei. Le macchinazioni di Putin stanno invece avendo un effetto negativo sulle entrate di Mosca

Vladimir Putin non piegherà gli europei. La sua scommessa sul ricatto energetico è destinata a fallire mentre a essere distrutta sarà la reputazione della Russia come fornitore affidabile di gas e petrolio, violando un principio dell’interesse nazionale russo che neanche l’Urss aveva mai messo in discussione. Secondo l’economista Jeffrey Sonnenfeld, professore alla Yale School of Management, la crisi energetica non rappresenta una minaccia per il sostegno a Kyiv, né per il benessere degli europei.