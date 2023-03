+++ saltato +++ Fox News, trumpismo e Big Lie: è stata la mano di Murdoch

Durante la sua carriera politica Donald J. Trump ha litigato con molte persone ed è riuscito ad allontanare dal Partito repubblicano figure che hanno fatto la storia degli Stati Uniti, come John McCain e George W. Bush. Ma se c’è un alleato rimasto fedele a lungo, almeno fino alla sua apparente rovina, quello è Fox News. Negli anni della presidenza, dal 2016 al 2020, giornalisti e giornaliste della Fox hanno cercato in ogni modo di coprire le bufale, le menzogne, le gaffe, le giravolte di un presidente che, primo nella storia, ha fomentato una rivolta per poter restare alla Casa Bianca. Ed è proprio lì, dal 6 gennaio del 2021, quando una folla ha violentemente forzato gli ingressi del Campidoglio al grido di “impicchiamo Mike Pence”, il vicepresidente che aveva autorizzato la certificazione del voto, che la fedeltà della Fox è passata dall’imbarazzante al delinquenziale.

