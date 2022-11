Trump sbraita, l'onda rossa non c'è stata. Perché i democratici hanno tenuto e i conti ancora da fare

Milano. La gran vittoria dei repubblicani al voto di metà mandato negli Stati Uniti non c’è stata, ma la maggioranza alla Camera sembra molto probabile e la contesa al Senato (dove erano in parità con i democratici) è ancora aperta, appesa ai risultati di Nevada, Arizona e Georgia. E’ in parte una questione di aspettative: i trumpiani hanno parlato con insistenza di un’“onda rossa” che non c’è stata (qualcuno ha detto che i trumpiani sono come i collaboratori di Putin: non dicono la verità al capo per paura di contraddirlo). I repubblicani sono ostaggi complici dell’ala del partito che prende ordini, slogan e teorie cospirazioniste da Donald Trump – complici perché non hanno voluto disinnescare l’ex presidente e il suo ruolo nel partito – ma erano comunque stati più cauti sulla possibile vittoria e anzi alcuni avevano detto, subito tacitati, di non essere sicuri che tutto quel trumpismo avrebbe portato al successo. I democratici sono stati molto mesti nelle previsioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE